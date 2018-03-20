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بعد زواجه من أخرى..

"فاطمة" تطلب من محكمة الأسرة إلزام زوجها بدفع 37 جنيهًا قيمة فاتورة كهرباء

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:00 ص
"فاطمة" تطلب من محكمة الأسرة إلزام زوجها بدفع 37 جنيهًا قيمة فاتورة كهرباء محكمه الأسرة





كتبت أسماء شلبى
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أقامت "فاطمة.ك.خ" دعوى أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، طالبت فيها بإلزام زوجها الذى تزوج أخرى بدفع 37 جنيه قيمة فاتورة الكهرباء، و190 جنيه قيمة فاتورة الهاتف الأرضى فى مسكن الحضانة.

 

وقالت الزوجة فى دعواها رقم 1692 لسنة 2018،إنها وزوجها دخلا فى خلافات زوجية بسبب خيانته لها ما دفعها لطلب الطلاق وعندما رفض وهددها بالقصاص بسبب مغادرتها منزل الزوجية، وأقام دعوى لإجبارها على العودة لبيت الطاعة ردت عليه بدعوى طلاق للضرر وحصلت على الطلاق آخر 2017.

 

وأضافت فاطمة: كان يبخل على أطفاله فى دفع المصروفات الخاصة بهم، ويذهب لينفقها على السيدات اللائى ارتبط بهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقمت ضده أكثر من 38 دعوى ما بين حبس ونفقات متنوعة ولن أترك حقوقى الشرعية بعد العنف الذى رايته منه.

 

وأوضحت فاطمة، بأن زوجها أمتنع عن أداء حقوقها المادية وطفليها وتزوج من أخرى،وأمتنع عن دفع مصروفاتهم التى صدر بها حكم كنفقة "مأكل وملبس ومسكن".


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