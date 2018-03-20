غريفيث: نعمل على تيسير عملية سياسية شاملة من أجل خدمة الشعب اليمنى

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تعهد المبعوث الدولى الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث بالعمل بجد لتيسير عملية سياسية شاملة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلية تنفيذها، ومؤتمر الحوار الوطنى ، وقرار مجلس الأمن رقم -2166 (2015(.

وقال جريفيث ـ الذى باشر عمله خلفا للمبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الفضائية مساء أمس الإثنين ـ إنه سيركز فى مهمته على التقدم الذى تم إحرازه خلال جولات المفاوضات السابقة من أجل خدمة مصالح الشعب اليمنى.



وأوضح المبعوث الأممى لليمن أن أى عملية سياسية ذات مصداقية تتطلب أن يتمتع جميع الأطراف بالمرونة اللازمة وتقديم تنازلات صعبة ، وأن تضع المصلحة الوطنية فى الصدارة من أجل الشعب اليمنى.



وأضاف أن الصراع فى اليمن أفضى إلى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة فى التاريخ الحديث ، مشيرا إلى أنه لا يمكن العثور على حل عسكرى فى اليمن.