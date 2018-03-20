غرفة عمليات مركزية بنادى النيابة الإدارية لمتابعة انتخابات الرئاسة







كتب عبد الله محمود

قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها.

وتتولى غرفة العمليات، تلقى الشكاوى والملاحظات التى يتم إبداؤها من مستشارى النيابة الإدارية القائمين على الإشراف فى العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل، لتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين نادى النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وستستمر غرفة العمليات فى أداء عملها لحين الانتهاء من كافة أعمال الاقتراع والفرز، حيث تقوم فى نهاية العملية الانتخابية بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعه للهيئة الوطنية للانتخابات.