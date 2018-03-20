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غدا .. استخدام الانترنت بين الأمان والإدمان فى مؤتمر لقسم الصحة بطب المنوفية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:54 م
غدا .. استخدام الانترنت بين الأمان والإدمان فى مؤتمر لقسم الصحة بطب المنوفية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة





المنوفية – محمود شاكر
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ينظم قسم الصحة العامة وطب المجتمع، مؤتمره العلمى السنوى السادس، تحت عنوان استخدام الانترنت بين الأمان والإدمان، غدا الأربعاء، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور احمد جمال الدين عميد الكلية وبرئاسة الدكتورة اميمة ابو الفتوح رئيس القسم .

أشار الدكتور محمود أبو سالم أستاذ الصحة العامة و مقرر المؤتمرفى بيان له اليوم أن المؤتمر سيناقش فوائد الانترنت وأضراره وكيفية التعامل معه الي جانب عرض المشروع البحثي للطلاب حول إستخدام الإنترنت بين الأمان والإدمان ومناقشة نتائجه التي أجراها طلاب الفرقة الرابعة علي زملائهم بفرق الكلية المختلفة .

كما سيتم تكريم أوائل الدفعة الحاصلين علي أعلي درجات في مادة الصحة العامة وعرض للزيارات الميدانيه التى يقوم بها القسم للمصانع والمؤسسات الحكومية لاكتساب الطلبه مزيدا من الخبرات .

 

 

 


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