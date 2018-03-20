غدا.. اجتماع بين كوريا الجنوبية ووكالة الطاقة لمناقشة قضية نظيرتها الشمالية







سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن سول سوف تعقد اجتماعا غدا الأربعاء، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة القضية النووية لكوريا الشمالية وجهود منع الانتشار النووى.

وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن اللقاء رفيع المستوى بين سول والوكالة سيحضره أوه يونج - جو نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للشئون العالمية وتيرو فارجورانتا رئيس قسم الضمانات بالوكالة الدولية.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل المشكلة النووية فى كوريا الشمالية، والتعاون بشأن الضمانات ومنع الانتشار النووى.

ويخطط فارجورانتا للقاء لى دو - هون كبير المبعوثين النووين الكوريين الجنوبيين، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر حول كوريا الشمالية وسبل الحل السلمى للمشكلة النووية.

ومن المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لقاءات قمة مع كوريا الشمالية فى شهرى أبريل ومايو المقبلين لمناقشة نزع أسلحتها النووية.