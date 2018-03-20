video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غدا.. اتحاد الصناعات يستقبل وفدا حكوميا من إمارة الشارقة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:00 ص
غدا.. اتحاد الصناعات يستقبل وفدا حكوميا من إمارة الشارقة محمد السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات





كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق

يستضيف اتحاد الصناعات، غدا الأربعاء، وفدا من حكومة إمارة الشارقة، والذى يزور مصر خلال الفترة من 21 إلى 22 مارس الجارى، وذلك بمقر الاتحاد.

ويضم الوفد الإماراتى كلا من، سلطان عبد الله بن هدة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفاهم بن سلطان القاسمى رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، ومحمد المشرخ المدير التنفيذى بمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر، وعبد العزيز محمد حميد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحمد المحمود مدير عام مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد".

ويضم الوفد عددا من رجال الصناعة والأعمال الممثلين لكبرى المؤسسات الصناعية والتجارية العاملة فى الإمارات، وذلك للالتقاء بنظرائهم المصريين فى العديد من القطاعات الصناعية، منها "الغذائية، مواد البناء، الصناعات الهندسية (قطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية)، الأخشاب والأثاث، الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، العقارات".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بروتوكول تعاون بين "صناعة الأثاث" و"الفنون التطبيقية" لتدريب طلاب التصميم

اتحاد الصناعات

الشارقة

وفد اماراتى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة