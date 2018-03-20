غدا.. اتحاد الصناعات يستقبل وفدا حكوميا من إمارة الشارقة

كتبت: دانه الحديدى

يستضيف اتحاد الصناعات، غدا الأربعاء، وفدا من حكومة إمارة الشارقة، والذى يزور مصر خلال الفترة من 21 إلى 22 مارس الجارى، وذلك بمقر الاتحاد.

ويضم الوفد الإماراتى كلا من، سلطان عبد الله بن هدة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفاهم بن سلطان القاسمى رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، ومحمد المشرخ المدير التنفيذى بمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر، وعبد العزيز محمد حميد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحمد المحمود مدير عام مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد".

ويضم الوفد عددا من رجال الصناعة والأعمال الممثلين لكبرى المؤسسات الصناعية والتجارية العاملة فى الإمارات، وذلك للالتقاء بنظرائهم المصريين فى العديد من القطاعات الصناعية، منها "الغذائية، مواد البناء، الصناعات الهندسية (قطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية)، الأخشاب والأثاث، الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، العقارات".