غداً مؤتمر بــ"الصحفيين" لتسليم عشرات العمال شهادات آمان







كتب محمود راغب

تنظم جمعية عمال تبني مصر للتنمية غداً الاربعاء ، مؤتمر صحفي بعنوان " علشان ولادك ... أنزل وشارك" لدعوه المصريين للنزول إلى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم، بنقابة الصحفيين الدور الاول ، بحضور النائب محمد وهب امين لجنه القوي العاملة بالبرلمان ، والنائبة مايسة عطوة رئيس سكرتارية المرأة العاملة باتحاد العمال ، وسفيرة النوايا الحسنه سناء زايد لعمال مصر والعمال العربية ولعمال المصارف العربية.

كما أعلن مجلس إدارة الجمعية أنه سيتم فى المؤتمر تسليم عشرات من العمالة المؤقتة شهادة آمان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والأمان الوظيفى لعمال مصر.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تكريم الام المثالية طبقا لاختيار مجلس الإدارة ومن بينهم 3 أمهات للشهداء من وزارة الداخلية.

وأكد خالد أبو زيد رئيس جمعية عمال تبني مصر للتنمية في تصريحات صحفيه ، على أهمية نزول المواطنين والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لتوجيه رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة، ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدى لكل المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولاستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالى مصر.

وفيما يخص تسليم عشرات من العمال شهادات آمان لمجموعه من العمالة غير المنتظمة قال "رئيس الجمعية " ان مجلس ادارة الجمعية اقدم علي تلك الخطوة ولم يحمل العامل المستفيد بالشهادة ايه رسوم لها ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والأمان الوظيفى لعمال مصر من العمالة غير المنتظمة.

وأشار "ابو زيد" ان الجمعية تسعي للمساهمة في توفير غطاء تأميني لعدد من العمال اكبر خلال الفترة التاليه، بالاضافه الي تعاقد الجمعية مع عدد 2 من المستشفيات الحكومية الشاملة التخصصات لتوفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنظمة ولأعضائها.

وأوضح "رئيس الجمعية" ان انعقاد المؤتمر جاء تزامناً مع عيد الام ، وإيمانا من الجمعية بدور المرأة المصرية في المجتمع المصري سيتم علي هامش المؤتمر تكريم الامهات المثالية من بينهم 3 من امهات الشهداء من وزارة الداخلية.