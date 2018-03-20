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الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:17 م
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غداً.. قطع الكهرباء عن 8 قرى بمدينة إسنا لأعمال الصيانة جنوب الأقصر

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:41 م
غداً.. قطع الكهرباء عن 8 قرى بمدينة إسنا لأعمال الصيانة جنوب الأقصر قطع الكهرباء -أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن مجلس مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر،قطع التيار الكهربائي غداً الأربعاء، عن 8 قري بالمدينة من الساعة التاسعة صباحاً وذلك حتي إنتهاء رجال الكهرباء من إنهاء الصيانة في المحولات.

وأضاف مجلس المدينة في بيان أن القرى التي سيتم فصل الكهرباء عنها تشمل زرنيخ والكلابية والحلة والدير والحميدات والهنادي ونجع سعيد والمعلا.

 


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