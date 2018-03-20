غداً.. قطع الكهرباء عن 8 قرى بمدينة إسنا لأعمال الصيانة جنوب الأقصر

غداً.. قطع الكهرباء عن 8 قرى بمدينة إسنا لأعمال الصيانة جنوب الأقصرالثلاثاء، 20 مارس 2018 04:41 م
قطع الكهرباء -أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
أعلن مجلس مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر،قطع التيار الكهربائي غداً الأربعاء، عن 8 قري بالمدينة من الساعة التاسعة صباحاً وذلك حتي إنتهاء رجال الكهرباء من إنهاء الصيانة في المحولات.
وأضاف مجلس المدينة في بيان أن القرى التي سيتم فصل الكهرباء عنها تشمل زرنيخ والكلابية والحلة والدير والحميدات والهنادي ونجع سعيد والمعلا.
إضافة تعليق
"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم
"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة