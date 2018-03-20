غداً.. قطع الكهرباء عن 8 قرى بمدينة إسنا لأعمال الصيانة جنوب الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مجلس مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر،قطع التيار الكهربائي غداً الأربعاء، عن 8 قري بالمدينة من الساعة التاسعة صباحاً وذلك حتي إنتهاء رجال الكهرباء من إنهاء الصيانة في المحولات.

وأضاف مجلس المدينة في بيان أن القرى التي سيتم فصل الكهرباء عنها تشمل زرنيخ والكلابية والحلة والدير والحميدات والهنادي ونجع سعيد والمعلا.