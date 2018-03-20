غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)







كتب مدحت وهبة - تصوير أحمد معروف

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات فى احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الرئيس حريص على ضيافة الأمهات المثاليات وتكريمهن.

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى لإعلان أسماء الأمهات المثاليات، أنه تم وضع معايير لاختيار الأمهات المثاليات وفتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية يناير الماضى فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث تلقت مديريات التضامن الاجتماعى 824 طلب من الأمهات للمشاركة فى المسابقة، حيث تمت على مرحلتين الأولى على مستوى المحافظة من خلال لجنة مشكلة من الجهات المعنية تتضمن شخصيات ترشحها كل محافظة وممثلين عن الجامعات فى المحافظات والمجلس القومى للمرأة ومسؤلى وزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظات، وتم فرز قصص الأمهات وفق المعايير وبلغ عدد الأمهات المشاركات بعد الفرز فى المرحلة الأولى 488 أما، حيث تم استبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط .



















































































































