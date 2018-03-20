video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عميد طب قناة السويس: المستشفى الجامعى يقدم أفضل خدمة طبية بأقل الإمكانيات

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:00 ص
عميد طب قناة السويس: المستشفى الجامعى يقدم أفضل خدمة طبية بأقل الإمكانيات الدكتور أسامة عنترعميد كلية الطب بجامعة قناة السويس





الإسماعيلية محمد عوض
إضافة تعليق

قال الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، إن الاهتمام بالتطوير النوعى للمستشفى الجامعى، هو جزء من رسالة الكلية بالاهتمام بمستوى الخريجين وحملة الدراسات العليا، وأيضا خدمة المجتمع لتقديم خدمة طبية متميزة. ونقدم خدمة طبية متقدمة بأقل الإمكانيات.

وتولى عنتر منصب عميد الكلية، ليكون فى الوقت نفسه رئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة قناة السويس، وقد تولى عنتر رئاسة قسم الجراحة بالمستشفى لمدة 6 سنوات قبل المنصب الأكاديمى. 

وأضاف عميد كلية الطب فى حوار لـ"اليوم السابع" بمكتبه بالكلية، طب قناة السويس هى أول كلية طب مصرية تحصل على اعتماد "الأيزو" ونعمل بنظام تعليمى متطور، مما جعلها قدوة لكليات أخرى، ولابد من نقد الذات فى التفاصيل الدقيقة لنستمر فى هذه الريادة، ولذلك نهتم بمستوى الخريج من الكلية ليكون من أفضل المتعاملين فى الطب على مستوى مصر بتطوير المستشفى الجامعى.

 وقال لا نريد أن يكون الخريج مجرد شهادة ورقية وإنما له خبرة وتاريخ تدريبى بالمشاركة فى العمليات الجراحية بالمستشفى الجامعى، تحت إشراف استاذ جامعى لمدة 4 أيام فى الأسبوع.

وشرح عنتر، أن من ضمن خطة تطوير المستشفيات لتقديم الخدمة الطبية لمنطقة قناة السويس، إنشاء مستشفى خاص لعلاج الحروق ومستشفى متكامل أطفال، ورفع الطاقة الاستيعابية للعناية الفائقة إلى 56سريرا وهو ما يعد تكلفة كبيرة على المستشفى لارتفاع كلفة عمل السرير الواحد إلى مليون جنيه.

 ودعا عنتر سكان مدينة الإسماعيلية للتبرع لصالح المستشفى بدلا من التبرع لمستشفيات بالقاهرة، موضحا أن المستشفيات الجامعية تعمل فى ظل نقص التمويل والدعم المادى اللازم ".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الثلاثاء.. جامعة قناة السويس تنظم مؤتمرها الدولى السابع لعلوم البيئة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

السويس

طب قناة السويس




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة