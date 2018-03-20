عميد طب قناة السويس: المستشفى الجامعى يقدم أفضل خدمة طبية بأقل الإمكانيات







الإسماعيلية محمد عوض

قال الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، إن الاهتمام بالتطوير النوعى للمستشفى الجامعى، هو جزء من رسالة الكلية بالاهتمام بمستوى الخريجين وحملة الدراسات العليا، وأيضا خدمة المجتمع لتقديم خدمة طبية متميزة. ونقدم خدمة طبية متقدمة بأقل الإمكانيات.

وتولى عنتر منصب عميد الكلية، ليكون فى الوقت نفسه رئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة قناة السويس، وقد تولى عنتر رئاسة قسم الجراحة بالمستشفى لمدة 6 سنوات قبل المنصب الأكاديمى.

وأضاف عميد كلية الطب فى حوار لـ"اليوم السابع" بمكتبه بالكلية، طب قناة السويس هى أول كلية طب مصرية تحصل على اعتماد "الأيزو" ونعمل بنظام تعليمى متطور، مما جعلها قدوة لكليات أخرى، ولابد من نقد الذات فى التفاصيل الدقيقة لنستمر فى هذه الريادة، ولذلك نهتم بمستوى الخريج من الكلية ليكون من أفضل المتعاملين فى الطب على مستوى مصر بتطوير المستشفى الجامعى.

وقال لا نريد أن يكون الخريج مجرد شهادة ورقية وإنما له خبرة وتاريخ تدريبى بالمشاركة فى العمليات الجراحية بالمستشفى الجامعى، تحت إشراف استاذ جامعى لمدة 4 أيام فى الأسبوع.

وشرح عنتر، أن من ضمن خطة تطوير المستشفيات لتقديم الخدمة الطبية لمنطقة قناة السويس، إنشاء مستشفى خاص لعلاج الحروق ومستشفى متكامل أطفال، ورفع الطاقة الاستيعابية للعناية الفائقة إلى 56سريرا وهو ما يعد تكلفة كبيرة على المستشفى لارتفاع كلفة عمل السرير الواحد إلى مليون جنيه.

ودعا عنتر سكان مدينة الإسماعيلية للتبرع لصالح المستشفى بدلا من التبرع لمستشفيات بالقاهرة، موضحا أن المستشفيات الجامعية تعمل فى ظل نقص التمويل والدعم المادى اللازم ".