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عمرو أديب:السقف سيرتفع بعد حوار الرئيس اليوم.. ويؤكد: الإعلام بديل عن الأحزاب

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:30 م
عمرو أديب:السقف سيرتفع بعد حوار الرئيس اليوم.. ويؤكد: الإعلام بديل عن الأحزاب الإعلامى عمرو أديب والرئيس عبد الفتاح السيسى





كتب أيمن رمضان
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قال الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجاب عن  الأسئلة التى وجهت له من الشعب خلال حواره مع المخرجة الشابة ساندرا، ولم يحدث شىء فى البلد، موضحاً أن الرئيس تقبل كافة الأسئلة وتعاطى معها لأنه يعلم أن الشعب واعى وغير مغيب، وتابع: "الناس سألت ومفيش حاجة حصلت وهو ده اللى بنعمله ولازم نعمله الفترة الجاية والسقف يرتفع أكتر وأكتر خلال السنوات المقبلة".  

 

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن الإعلام الآن بديل عن الأحزب نظراً لعدم وجود حياة حزبية بمصر رغم وجود 102 حزب ولكن لا صوت لها، وتابع: " ولا يبقا إلا صوت الشعب، والرئيس قال ذلك أيضاً.. الناس ارتاحت النهاردة بعد حوار الرئيس".

 

 وأكد "أديب"، أن الرئيس السيسى تحدث عن كل شىء حتى ميزانية القوات المسلحة ولم يحدث زلزال فى مصر ، وتناول أمورًا عن أحدث 30 يونيو متعلقة وكيف رفضوا إجراء انتخابات مبكرة، وتابع: "هناك تفاصيل كثيرة فى أحداث 25 يناير و30 يونيو غير معلومة حتى الآن".

 

وفى سياق آخر، قال الإعلامى عمرو أديب، إنه يجب أن نرى تواجدًا إعلاميًا للمرشح الرئاسى الآخر موسى مصطفى موسى.


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