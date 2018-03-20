علاء عابد: مختار جمعة وزير خارج المنافسة ويستحق الإشادة







أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برفع بدل مرافق الكفيف للمؤذنين ومقيمى الشعائر من 35 جنيها إلى 100 جنيه، مؤكدا أن قرار الوزير جاء استجابة لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

ووصف " عابد " قرار وزير الأوقاف بأنه انتصار لمبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور للجميع، مؤكدا أن الدكتور محمد مختار جمعة هو وزير خارج المنافسة وهو من الوزراء الناجحين والذي يكون دائما صادقا وواضحا مع نفسه ومع الغير فعندما وعد اللجنة بدراسة هذا الملف أبلغها بتنفيذه بعد أن نجح فى تدبير الموارد المالية لتنفيذ هذا القرار من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف وليس من الموازنة العامة للدولة.

ووجه النائب علاء عابد الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على استجابته السريعة لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ولأعضاء البرلمان والعمل على تنفيذ مبادراتهم الموضوعية.