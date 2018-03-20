عبد العزيز السيد رئيسا بالتزكية لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية







كتب حسام الشقويرى

شهدت انتخابات مجلس إدارة شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية اليوم الثلاثاء منافسة شديدة بين المرشحين حيث بلغ عدد الجمعية العمومية للشعبة 36 عضوا حضر منهم 26 عضو ، وتقدم لعضوية مجلس الإدارة 24 حضر منهم 22 عضوا ، حيث نجح 18 عضوا من أصل الـ22 الذين حضروا.

وتم اختيار منصب رئيس الشعبة بالتزكية حيث فاز به الدكتور عبد العزيز السيد وأيضا تم اختيار النائب الثاني بالتزكية وفاز به محمد قرني في حين شهد منصب النائب الثاني منافسة انتخابية بين أبو الفتوح مبروك وياسر بيومي قبل أن يحسم مبروك المنصب له حيث حصل على 11 صوتا مقابل 7 أصوات لبيومي بينما فاز عبد النبي عبد العال بمنصب السكرتير العام للشعبة.

وأجرت اللجنة المشرفة على انتخابات الشعبة المكونة من اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة رئيسا وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وزكريا خليل مدير عام الشعب والبحوث والمعلومات.