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عالم روسى: البريطانيون قد يكونوا وراء تسميم سكريبال

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:43 ص
عالم روسى: البريطانيون قد يكونوا وراء تسميم سكريبال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين





(أ ش أ) ـ (أ ف ب)
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أعرب أحد مطورى مادة (نوفيتشوك) التى تسبب شللا فى الأعصاب، ليونيد رينك، عن اعتقاده بأنه يمكن للخبراء البريطانيين أنفسهم وبكل سهولة، تسميم العقيد السابق فى إدارة الاستخبارات العسكرية فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجى سكريبال، لأنهم يعرفون تكنولوجيا إنتاج سلاح "نوفيتشوك" المشابه لمادة "آ- 234" وهى متاحة لجميع المحترفين العاملين فى هذا المجال وبإمكان أية شركة كيميائية القيام بإنتاجها.

وقال رينك، فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، حول ما إذا كان بإمكان البريطانيين الحصول على تكنولوجيا تطوير مادة "نوفيتشوك، قال"هى تكنولوجيا متاحة لجميع الخبراء المهنيين، أية شركة أدوية أو شركة كيميائية قادرة على إنتاج هذا فى مختبراتها".

وأوضح المطور أن جميع الصيغ اللازمة لإنتاج "نوفيتشوك" تم كشف النقاب عنها من جانب العالم الكيميائى، فيل ميرزايانوف، الذى هاجر إلى الولايات المتحدة.

وتساءل" لماذا لا يقدم البريطانيون العينة لموسكو؟ ..لأنه مهما جاهد الخبراء، فالتكنولوجيا دائما ستختلف بشكل طفيف، سيتضح فورا أن التكنولوجيا ليست روسية".

وكان قد تم العثور على سكريبال وابنته فى 4 مارس الجارى، فى حالة فقدان للوعى فى سالزبورى، ووفقا للحكومة البريطانية، تم تسميمهما بمادة تسبب شللا للأعصاب..فيما نفت موسكو تلك الاتهامات.

كما أكد العالم الروسى، أنه عمل فى برنامج "نوفيتشوك" الكيميائى،موضحا فى مقابلة مع "ريا نوفوستى" أن "نوفوتشيك ليس مادة إنه نظام متكامل لأسلحة كيميائية". وكانت الوكالة عرفت عنه بأنه أحد مصممى البرنامج.

 

 


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