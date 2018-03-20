طلاب جامعة أسوان يدشنون مبادرة للتوعية بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية

نظم طلاب جامعة أسوان،مبادرة توعية بأهمية المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية من أجل مصر بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وتحدث الدكتور أحمد كمال الرشيدي بكلية التربية في كلمته عن دور الشباب في المرحلة الحالية وأهمية الوطن لأبنائه من القيم التي تعمل الجامعة علي غرسها في نفوس الطلاب الذين يمثلون سواعد البناء وقادة المستقبل وتميز تركيبة الشخصية المصرية علي مر العصور وأن هناك معادلة تتحقق بالشعب والوطن والقيادة التي تثمر عن أمن وتنمية وحرية واستقرار .

وأضاف المستشار الشافعي صالح أن الدولة أصبح لها كيان دستوري وقانوني يحقق التنمية المستدامة في مختلف المجالات وناشد الطلاب بالمشاركة في العملية الانتخابية التي تخدم مصالح الوطن.

وأشار اللواء عبدالجابر أحمد علي مدمر الدبابات بحرب أكتوبر المجيدة أنه يعيش في هذه الأيام تجربة إثبات الذات وتحقيق نفس المعادلة التي تبين للشعوب العالم أن مصر قادرة علي تحقيق نموذج من انتخابات نزيهة وشفافة

وقال الدكتور مصطفي كامل عميد كلية الحقوق أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعب دورا رئيسا فى انقاذ مصر وشعبها من مصير بعض الشعوب العربية ومن الحروب التي أدت الي انقسام البلاد وتشريد مجتمعاتها وهذه الفوضى التي أدت إلى تدمير الاقتصاد والمؤسسات التي تقوم عليها الدول وأن خروج طلاب الجامعة ومشاركتهم في العملية الانتخابية واجب وحق أصيل لمصر.

وذكر الدكتور محمد نجدى عميد كلية الخدمة الاجتماعية في كلمته علي أهمية دور التوعية من طلاب الجامعة بالعملية الانتخابية في مختلف اللجان بمدن وقرى محافظة أسوان والمحافظات المجاورة لأن الجامعة برئاسة الدكتور احمد غلاب لاتدخر جهدا في التوعية والتثقيف المجتمعي لابناءمحافظات جنوب الصعيد.

كما وجه جميع الحضور الشكر والتحية للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان علي استضافة هذا العرس السياسي والاجتماعي بجامعة أسوان .