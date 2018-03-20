طفل كفيف يغنى "مصر يام الدنيا" باحتفالية الأم المثالية باتحاد عمال مصر







كتب محمود راغب

شهدت احتفالية تكريم الأم المثالية، التى تنظمها سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام، برئاسة النائبة البرلمانية مايسة عطوة، بمقر اتحاد عمال مصر، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، غناء طفل كفيف "مصر يا أم الدنيا يا بلدى".

وفى لافته إنسانية حرص محمد سعفان وزير القوى العاملة، على دعم الطفل وتقبيله خلال الأغنية، فيما تفاعل الحاضرون والأمهات المثاليات مع الأغنية بالتصفيق والزغاريد.

وستشهد الاحتفالية تكريم 23 أما مثالية على مستوى النقابات العامة وأمهات الشهداء، فضلا عن تدشين مبادرة "لأنك أمى"، وذلك بحضور رئيس الاتحاد جبالى المراغى.

وتزينت القاعة الرئيسة للاحتفالية بصور للأمهات المثاليات ولافتات مكتوب عليها "أمى الغالية، لأنك امى"، وسط أنغام مكبرات الصوت على الأغانى الوطنية وأغانى احتفالات عيد الأم.