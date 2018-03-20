طالبة لمحافظ بنى سويف: "محتاجين موقف سيارات وماما عايزة تتثبت"الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:54 م
المهندس شريف حبيب محافظ بنى سيف
بنى سويف :هانى فتحى
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طلبت طالبة بمدرسة قاى الثانوية من المهندس شريف حبيب محافظ بنى سيف إقامة موقف سيارات لقريتها وتثبيت والدتها التى تعمل بالعقد وأجابها المحافظ: حاضر .
واستوقفت إحدى الطالبات محافظ بنى سويف أثناء افتتاحة مدرسة قاى الثانوية التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف ، وطالبته بتوفير موقف سيارات والزام سائقى السيارات بالعمل على خط قريتها – مدينة اهناسيا ، وأجابها المحافظ" حاضر " ، مطالباً رئيس مدينة اهناسيا بإعداد تقرير مفصل عن موقف السيارات الخاص بالقرية لاتخاذ اللازم فوراً .
كما طلبت الطالبة من المحافظ بتثبيت والدتها التى تعمل بالعقد فى مشروع المحاجر التابع للمحافظة، فأكد لها المحافظ ان اخر دفعة تثبيت للمتعاقدين سيتم اعتمادها قريباً جدا ً .
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