طالبة لمحافظ بنى سويف: "محتاجين موقف سيارات وماما عايزة تتثبت"







بنى سويف :هانى فتحى

طلبت طالبة بمدرسة قاى الثانوية من المهندس شريف حبيب محافظ بنى سيف إقامة موقف سيارات لقريتها وتثبيت والدتها التى تعمل بالعقد وأجابها المحافظ: حاضر .

واستوقفت إحدى الطالبات محافظ بنى سويف أثناء افتتاحة مدرسة قاى الثانوية التابعة لمركز اهناسيا غرب بنى سويف ، وطالبته بتوفير موقف سيارات والزام سائقى السيارات بالعمل على خط قريتها – مدينة اهناسيا ، وأجابها المحافظ" حاضر " ، مطالباً رئيس مدينة اهناسيا بإعداد تقرير مفصل عن موقف السيارات الخاص بالقرية لاتخاذ اللازم فوراً .