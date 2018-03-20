طارق قابيل يبحث مع وزيرة التجارة الخارجية لإقليم بروكسل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك







كتب: إسلام سعيد

التقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سيسل جودوجنى وزيرة التجارة الخارجية لإقليم بروكسل وبحث معها سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بما يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودولة بلجيكا خلال المرحلة المقبلة، حيث واصل الوزير اللقاءات المكثفة التى يعقدها بالعاصمة البلجيكية بروكسل وذلك على هامش مشاركته فى الاجتماع الوزارى لوزراء تجارة دول الاتحاد من اجل المتوسط.

وقال الوزير إن اللقاء قد تناول أهمية تكثيف البعثات التجارية بين البلدين وبصفة خاصة البعثات الاقتصادية البلجيكية التى ترعاها الحكومة وتضم كبريات الشركات البلجيكية وكذا كبار المسئولين الاقتصاديين خاصة وأن آخر بعثة اقتصادية بهذا المستوى الكبير كانت فى عام 2008 .

وأشار قابيل فى بيان اليوم، إلى ان اللقاء قد تناول اهمية ايفاد مجموعة من الشركات الاستثمارية بإقليم بروكسل لزيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى مصر والدخول فى شراكات مع نظرائهم من رجال الاعمال المصريين ، لافتا إلى أن هناك عدد من مجالات التعاون المشترك وبصفة خاصة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة الجديدة والمتجددة فضلا عن السياحة.

حضر اللقاء السفير خالد البقلى سفير مصر لدى بلجيكا والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس المكتب التجارى المصرى ببروكسل.