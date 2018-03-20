ضبط 4502 هارب من تنفيذ الأحكام فى حملة بالقليوبية







القليوبية ـ أحمد عبد الهادي بكير

واصلت أجهزة الأمن بالقليوبية حملاتها اليومية علي مناطق البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون ولإعادة الإنضباط للشارع، عبر ضبط السيارات المخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور .

أسفرت الحملة عن ضبط 4502 هارب من تنفيذ الأحكام ما بين جنايات وحبس مخالفات غرامات، وبلغت جملة المبالغ المتحصلة 8050 جنيها، كما تم ضبط 13 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من الهيروين والحشيش والبانجو والحبوب المخدرة قبل توزيعها علي زبائنهم، وضبط 1580 مخالفة مرورية ما بين عكس الاتجاه، الانتظار الخاطئ ، إزالة الملصقات، تصالح فورى، وسيارات بدون لوحات وبدون رخص قيادة.

وبلغت جملة الغرامات الفورية 15 ألف 100 جنيه، كما تم ضبط 164 قضية مرافق عامة عبارة عن 10 قضايا نظافة عامة وبيئة و 68 إزالة فورية، و45 بائعا متجولا، و5 وصلات كهرباء ،و14 إعلانا مخالفا و3 غرز شاى و2 فض شمع وواحد قرار غلق، كما تم رفع 6 طن قمامة صلة من الشوارع، وضبط 21 قضية تموينمابين تجميع سلع وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وإدارة مصانع ومحلات بدون ترخيص وسلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون بيانات، كما تم ضبط 30 سائقا يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدر عبارة عن 27 حالة سلبية و3 حالات إيجابية، كما تم القيام بحملة مرورية بمنطقة مطابع ومنازل الطريق الدائرة دائرة قسم قليوب وأسفرت عن سحب 32 رخصة وتصالح 24 وتم تحصيل غرامات فورية 4050 جنيها .