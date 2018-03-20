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الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:15 م
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ضبط 18 مخالفة تموينية و1291 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالضبعة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:00 م
ضبط 18 مخالفة تموينية و1291 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالضبعة سلع تموينية





مطروح – حسن مشالي
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تمكنت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز بمدينة الضبعة، ضبط 18 مخالفة تموينية متنوعة و1291 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وصرح السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح، بإن الحملة أسفرت عن تحرير 18 مخالفة وضبط 1291 مواد غذائية منتهية الصلاحية، والمخالفات المحررة لبعض المحلات التجارية المخالفة والمخابز البلدية، ومحلات الجزارة التى تقوم بعرض وبيع لحوم بدون غطاء وعرض، وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع وتم تحرير المحاضر وإحالتها للنيابة العامة للنظر والتصرف.

 

وأكد مدير تموين مطروح، على استمرار وتكثيف الحملات التموينية، بمراكز المحافظة الثمانية لضمان ضبط الأسعار للسلع المدعمة من الدولة وضبط المخالفين وذلك حرصاً على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

 

 


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