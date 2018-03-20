ضبط 14 طن أسمدة مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالبحيرة

ضبط 14 طن أسمدة مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالبحيرةالثلاثاء، 20 مارس 2018 11:10 ص
اسمدة زراعية- ارشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل وناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، بالتنسيق ومديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "فكرى.ر.م" صاحب مستودع بوتاجاز بقرية خربتا مركز كوم حمادة لقيامه بتجميع 71 إسطوانة بوتاجاز مدعمة على سيارة المستودع وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط "وليد.ا.ع" صاحب محل أسمدة زراعية بقرية سند التابعة لمركز وادى النطرون لقيامه بتجميع 14 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وضبط "صبحى.ا.م" صاحب ثلاجة بدون ترخيص بعزبة المسارع مركز دمنهور لحيازته وتخزينه جبنه بيضاء محهولة المصدر، وتحرير 1012 مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة ودون خط سير وحجز مركبات، كما تمكنت الحملة عن ضبط هاربين من تنفيذ 1895 حكم قضائية بالحبس وضبط 25 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات .
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