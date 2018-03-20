ضبط مصنع لإنتاج المحاليل الطيبة و أخرى للغسيل الكلوى مغشوشة بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت إدارة التجارة الداخلية في مديرية التموين بالشرقية، بالتنيسق مع إدارة التفتيش الصيدلى، مصنع لإنتاج المحاليل الطيبة ومحلول الغسيل الكلوي المغشوش.

وقال مصدر مسئول بمديرية التموين لـ "اليوم السابع"، أن حمدى شاهين مدير التجارة الداخلية، ترأس حملة بالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الحي مدير التفتيش الصيدلى، والمفتشين، الدكتور أحمد حسن رئيس قسم المتابعه الميدانيه، الدكتور فادى جلال رئيس فريق الحملات الخاصه، الدكتور علي خليل، والدكتور وليد القاضى تفتيش صيدلى ديرب نجم، مدعومة بقوة من الشرطة، ذلك لمداهمة أحد مصانع بير السلم، الكائن بقرية المجفف مركز ديرب نجم، والذي يقوم بإنتاج المحاليل الطيبة ، و يقوم بغش علامات تجارية معروفة و يروج لتلك المنتج في العيادات و المنشآت الطيبة مما يمثل خطورة علي المواطنين

وأضاف المصدر أنه تم التحفظ على مائة زجاجة محلول مانيتول، و 72 ألف امبول ماء مخصص للحقن، و120 شيكارة بيكربونات صوديوم، و120 جركن محلول للغسيل الكلوى، وكميات كبيرة من أمبولات الهيبارين، ومحاليل وريدية ، بيكربونات صوديم ،كرتونة ابر غسيل كلوي ، عدد اثنين ماكينة تعبئة وتغليف بها سير ، عدد اثنين جاروف عياري معدنى عدد واحد طشت معدني ممتلئي ببودرة بيضاء اللون معد للتعبئة ، كراتين تحتوي على استيكارات للشركة المصنعة باصناف مختلفة ، و تحرر رقم ٦٠٥٩ لسنه ٢٠١٨جنح ديرب نجم .