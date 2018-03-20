ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وهاربين من أحكام وتنفيذ 301 حكم بالبحر الأحمر







البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم أول الغردقة من ضبط عاطل هارب من حكم بالحبس 3 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة. تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة .

تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الاحمر، اخطارا من الرائد أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة يفيد تمكن النقيب أحمد ناصف ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط المدعو " شحات. ا .م " عاطل ومقيم الوراق – الجيزة ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 11090 / 2015 جنايات أول الغردقة والمحكوم علية فيها بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 40 جرام وكذا عدد 4 أقراص لعقار الترامادول المخدر ومبلغا ماليا 650 جنيها وهاتف محمول حال تواجده بشارع المدارس" دائرة القسم" .



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3754 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

