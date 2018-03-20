ضبط راكب قادم من سويسرا حاول تهريب ٤٠ شريط ترامادول







كتب أحمد حمادة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء، راكب حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة قادما من جينيف.

وقالت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة جينيف ، اشتبه جمعة إبراهيم مامور الجمارك، في أحد الركاب وطالب الكشف على حقاىبه على جهاز الاكس راى " تبين وجود 15 شريطا من عقار الترامادول، و 40 شريطا زيباركس المخدر، و 9 زجاجات عقار الترامادول السائل.

واضافت المصادر أن عادل مناف مدير الادارة أمر بتحرير محضر للراكب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى.