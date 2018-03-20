ضبط خفير بأقراص ومواد مخدرة أثناء إدخالها لنزيل بسجن الخانكة







القليوبية - نيفين طه

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط خفير بحوزته كمية من الأقراص والمواد المخدره، أثناء إدخالها لمسجون مودع بسجن الخانكة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تمكن النقيب أحمد سلامة ضابط منوب مركز الخانكة، من ضبط الخفير النظامى "ياسر. م" 39 سنة، المعين خدمة خلف السجن القديم، وبحوزته (180) قرص مخدر وكمية من الحشيش المخدر، تزن حوالى 5 جرام، وورق بفره ومبلغ مالى 650 جنيه.

حال تركه مكان خدمته والتواجد بجوار السجن الجديد، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد أدخالها للسجين "كريم. ع"، المحبوس على ذمة القضية رقم 639 لسنة 2016م جنايات مركز الخانكة، "قتل وشروع فى سرقة".

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5515 لسنة 2018م جنح مركز الخانكة، وتولت النيابة التحقيق.