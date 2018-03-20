ضبط تشكيل عصابى للإتجار فى المخدرات بكفر شكر

تمكنت مباحث مركز شرطة كفر شكر، من ضبط عاطلين كونا تشكيلاً عصابياً للإتجار فى المواد المخدرة ، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وردت معلومات إلى الرائد محمد سعيد رئيس مباحث مركز كفر شكر، لضباط مباحث قسم مكافحة المخدارت بالمديرية تفيد قيام" أحمد. ع" 27سنة عاطل والسابق اتهامه فى 3قضايا و"مصطفى. ا" 33سنة عاطل والسابق اتهامه فى 8 قضايا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، حيث كلف اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بضبط المتهمين.

وبعد تقنين الإجراءات وبإستهدافهما تمكن النقباء محمود غزالى ومحمد حسام معاونى مباحث المركز، من ضبطهما بالقرب من كوبرى المشاة بكفر شكر دائرة مركز كفرشكر حال استقلالهما دراجتان بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما كمية الهيروين المخدر تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى 340 جنيه و هاتفين محمول بقصد الإتجار، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 2308 لسنة 2018م جنح مركز كفر شكر وتولت النيابة التحقيق.