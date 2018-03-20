ضبط المتهمين بسرقة 3 دراجات نارية من معرض بمركز المحلة







الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، من ضبط 3 متهمين مسجلين جنائيا، بعد سرقتهم 3 دراجات نارية من داخل معرض دراجات نارية بمركز المحلة، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم طبنجة وطلقات نارية وحشيش.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة، بتحرير رضا.ف.م – 30سنة صاحب إحدى معارض بيع الدراجات النارية، كائن بدائرة المركز، باكتشافه كسر قفل باب المعرض ملكه، وسرقة 3 دراجات نارية، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

ووجه مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، ضم المقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث وضباط مباحث مركز المحلة برئاسة الرائد عمر أبو بكر.

وتوصلت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة نادر.م .م 20سنة مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة ، سبق اتهامه فى 7قضايا "سرقه بالإكراه، سرقه، مخدرات، ضرب"، محمد .أ.م – 21سنة طالب جامعى مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المحلة، سبق اتهامه فى قضية( ضرب ، سرقه )، كريم .ف .ع22سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة ، سبق إتهامه فى قضية (سرقة ).

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنه اللازمة، أسفرت إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المحلة وبحوزتهم ( طبنجة عيار 9 مم و 8 طلقات لذات العيار، سلاح أبيض "مطواة" ، 120 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى ) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم للواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة ، وأن الأسلحة كانت بحوزتهم وقت ارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.