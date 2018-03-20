ضبط أسلحة نارية فى حملة أمنية على عدد من مراكز قنا







قنا - وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة أمنية مكبرة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والمواد المخدرة بعدد من مراكز المحافظة.



كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى اخطارا من اللواء أشرف رياض مدير مباحث المديرية، يفيد شن حملة مكبرة لضبط مروجى الأسلحة النارية، وأسفرت عن ضبط 4 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، 2 فرد روسى بحوزة 6 أشخاص بمركز نجع حمادى، وقرى الحجيرات ومركز دشنا.



كما تم ضبط عاطل بحوزته 200 جرام بانجو، خلال حملة لضبط مروجى المواد المخدرة بدائرة مركز قنا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.