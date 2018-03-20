صور.. 6 حكايات صبر ونجاح للأمهات المثاليات بالإسماعيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلنت الدكتورة كريمة حلمى وكيل وزارة التضامن بالإسماعيلية النتيجة النهائية لمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى محافظة الإسماعيلية، وفازت بالمركز الأول ثناء كامل محمد على الشافعى 65 سنة تقيم بمساكن الإعلام بالشيخ زايد الإسماعيلية ترملت منذ 26 عاما وكانت تعمل فى الإدارة الصحية بالإسماعيلية حاصلة على ليسانس حقوق ونجحت فى تربية 3 أولاد الأول طبيب بمعهد ناصر والثانى مقدم بالقوات البحرية والثالث بكالوريوس هندسة.

المركز الثانى

وفازت بالمركز الثانى فردوس محمد فتحى حسن 65 عاما من الشيخ زايد مدينة الإسماعيلية، وهى زوجة لبطل من أبطال حرب أكتوبر منذ عام 1977 أصيب فى عينية وأصبح كفيفا وكان يعمل بمدرسة الفاروق عمر الإعدادية وهو الآن بالمعاش، أنجبت ثلاثة أولاد ولد وبنتان الابن حاصل على بكالوريوس صيدلة الصيدلة والبنت بكالوريوس طب بيطرى والثالثة ليسانس آداب وتربية، ومازالت ترعى زوجها وأولادها حتى الآن.

المركز الثالث

وتقول ناهد عبدالحميد يوسف 50 سنة تقيم بمدينة فايد، الفائزة بالمركز الثالث فى مسابقة الأم المثالية لعام 2018 على مستوى المحافظة، أنها حاصلة على دبلوم تجارة، وتوفى زوجها وكان عمرها 28 عاما وترك لها بنت 7 سنوات وولد 6 سنوات علاوة على ثلاثة أبناء لزوجها من مطلقته الأولى، وكان المعاش ضئيل، وقمت بتربية أبنائى وأبناء زوجى الابنة الكبرى حاصلة على بكالوريوس تربية والابن بكالوريوس تجارة.

الأم المثالية الرابعة

وكان المركز الرابع لنجاة على حسن طنطاوى 65 سنة من الحلوس مركز الإسماعيلية، توفى زوجا منذ 18 عاما وكان يعمل سائقا وترك لها ولد وبنتين ومعاش بسيط، لم تكن تعرف القراءة والكتابة، تعلمت فى فصول محو الأمية وحصلت على شهادة محو الأمية، وعملت بمهنة الخياطة والتطريز ونجحت فى تربية أبنائها الثلاثة، الابنة الكبرى حصلت على بكالوريوس تربية والابن الثانى على بكالوريوس إدارة أعمال ونظم معلومات والثالث ليسانس آداب إنجليزى، ومازالت تعمل بحسب قولها رغم إصابتها بفيروس سى وسكر بالدم.

المركز الخامس

أما المركز الخامس كان من نصيب نعمات عاشور زيان بدرى من أبو عطوة مركز الإسماعيلية 53 عاما، توفى زوجها منذ 14 عاما وترك لها ولد 6 شهور وبنت عامان، وكان يعمل مندوب صرف، وبرغم المعاش البسيط، نجحت فى أن تلتحق الأبنة بكلية الصيدلة الفرقة الثالثة هذا العام والابن فى الفرقة الأولى كلية العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أن الابن يعمل فى الإجازات للمساعدة فى المصاريف، بالإضافة إلى المعاش.

الأم المثالية السادسة

أنعام صالح محمد صالح 68 عاما من القنطرة غرب فازت بالمركز السادس فى مسابقة الأمهات المثاليات، تقول أن زوجها توفى منذ 27 عاما بعد صراع مع المرض،وكان موظفا بسيط، ومن خلال المعاش أستطاعت أن تربى ثلاثة أبناء الأول حصل على بكالوريوس تجارة والثانى ليسانس آداب وتربية والأبنة الصغرى حصلت على بكالوريوس تجارة وجميعهم تزوجو، مؤكدة على أنها حققت رسالتها فى تربية أبنائها بشكل جيد وأصبحوا أصحاب أسر، وعلى علاقة جيدة بها ويرعونها فى شيخوختها كما فعلت معهم فى طفولتهم وشبابهم.



سناء كامل محمد على الشافعي



فردوس محمد فتحى



ناهد عبدالحميد يوسف



نجاة على حسن طنطاوى



نعمات عاشور زيان بدرى



انعام صالح محمد صالح