صور.. وقفة أمام سفارة البرازيل فى سان سلفادور احتجاجا على مقتل ناشطة سوداء







كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قام عشرات المتظاهرون، اليوم الثلاثاء من أمام السفارة البرازيلية فى سان سلفادور بوقفة احتجاجية ضد مقتل عضو مجلس مدينة ريو دي جانيرو مارييل فرانكو.

وكانت مارييل فرانكو، 38 عاما، عضوا بمجلس بلدية مدينة ريو وقد قادت حملة ضد عنف الشرطة ويراها كثيرون مدافعة بارزة عن حقوق المرأة.

وكانت فرانكو عائدة من مؤتمر، لتشجيع تمكين النساء ذوات البشرة السوداء فى وسط ريو، حينما توقفت سيارة أخرى قبالة سيارتها، وأطلقت عليها تسع رصاصات

وقد لقيت مصرعها رفقة سائق سيارتها أندرسون بيدرو جومس، بينما أصيبت سكرتيرتها الصحفية، التى كانت تجلس فى المقعد الخلفي.

وأصيبت مارييل بأربع رصاصات فى الرأس، بينما أصيب السائق بثلاث رصاصات.



وقفة فى سان سلفادور



احتجاجات فى سان سلفادور



لافتات تدين مقتل ناشطة سوداء