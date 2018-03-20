صور.. وزير الخارجية يكرم سفير مصر السابق باليمن خلال احتفال يوم الدبلوماسية

صور.. وزير الخارجية يكرم سفير مصر السابق باليمن خلال احتفال يوم الدبلوماسيةالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:50 ص
وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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كرم وزير الخارجية سامح شكرى السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوى فى الاحتفال الكبير بمناسبة عيد الدبلوماسية المصرية خلال الاحتفال الذى نظمته وزارة الخارجية منذ يومين.
وشغل السفير يوسف الشرقاوى منصب سفير مصر لدى اليمن وكان له دور بارز فى الإشراف على عودة المصريين عقب الانقلاب الحوثى، اضافة لدوره الكبير فى دعم الشرعية باليمن والإشراف على المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمنى.
وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد أكد فى كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسية ان وزارة الخارجية ستظل مؤسسة عريقة لطالما احتلت موقع الصدارة في تاريخ مصر النضالي ومسيرة العمل الوطني نحو الحرية والاستقلال.
وزير الخارجية يكرم سفير مصر السابق فى اليمن يوسف الشرقاوى
وزير الخارجيه يكرم سفير مصر السابق فى اليمن يوسف الشرقاوى
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