صور.. ورش "أعمال الخرز" بأسوان تعمل على تنمية للمواهب والقضاء على البطالة







أسوان – صلاح المسن

تعتبر ورش "أعمال الخرز" بأسوان من ورش العمل التى تسهم فى الارتقاء بالمشغولات اليدوية والتراث الأسوانى، حيث تحتضن هذه الورش النشء، مما يعمل على تنمية مواهبهم وكذلك رعاية المبدعين فضلا عن إكساب الفتيات والخريجين مهارة لمواجهة غول البطالة وخلق فرص للتشغيل، حيث تفتح قصور وبيوت الثقافة أبوابها للراغبين فى الالتحاق بالورش الفنية سواء فى تصميم الإكسسوارات أو المشغولات اليدوية، حيث يتم عقد ورش فنية لأعمال الخرز الخشبى وخيط المكرمية والتطريز والرسم، فيما تعد المشغولات اليدوية بشكل عام سلعة مطلوبة فى السوق السياحى، حيث تعد سلعة جاذبة للسياح والزائرين فضلا عن إمكانية بيعها فى معارض المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية.

يقول "حمدى" بائع: إنه يقوم ببيع أعمال الخرز ولكنه يتمنى أن يتعلم تصنيعها بإتقان أكثر وبلمسات جميلة وبتصميمات مبتكرة لتلبية كافة أذواق المشترين، حيث إن هناك زبائن مصريين وأجانب يقومون بفحص البضاعة ويطلبون أشكال ورسومات بعينها من منتجات حرف الخرز.

فيما تقول "سعاد" حاصلة على دبلوم فنى، إنها تعلمت حرفة المشغولات اليدوية وخاصة أعمال الخرز وقت الدراسة ولكن بشكل مبسط وتحاول جاهدة إتقان أعمال الخرز بشكل مكثف تمهيدا لبدء مشروع صغير لإنتاج أعمال الخرز، خاصة أن أسرتها ستقف بجوارها لشراء الخامات اللازمة، متمنية أن تنجح فى هذه الخطوة.