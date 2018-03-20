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صور.. مصر تقدم مساعدات دوائية إلى هيئة الإذاعة والتليفزيون الكونغولية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:01 م
صور.. مصر تقدم مساعدات دوائية إلى هيئة الإذاعة والتليفزيون الكونغولية مصر تقدم مساعدات إلى الكونجو





كتب : أحمد جمعة
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سلم يسري محمد خليل سفير مصر في الكونجو الديمقراطية اليوم الثلاثاء شحنة مساعدات دوائية مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى عيادة هيئة الإذاعة والتليفزيون الوطنية الكونغولية (RTNC)، وذلك بحضورNicole Dimbambu Kitoko  مدير عام الهيئة، ووسط تغطية إعلامية مكثفة من كبرى الصحف والمحطات التليفزيونية الكونجولية بمقر الهيئة.

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وأشار السفير إلى الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الكونغولية فى الفترة الحالية، لاسيما بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الكونغولى كابيلا إلى مصر فى أبريل الماضى، واهتمام الحكومة المصرية الدائم بتقديم كافة سبل الدعم للشعب الكونغولى فى المجالات المختلفة، خاصة وأن مصر تعتبر من الدول الأولى على مستوى العالم فى مجال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية للكوادر الكونغولية فى شتى التخصصات، فضلاً عن الروابط التاريخية ما بين الشعب المصرى والشعب الكونغولى التى تعود إلى أوائل ستينيات القرن الماضى ومنذ استقلال الكونجو الديمقراطية.

 

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من جانبها، أعربت مدير عام هيئة الإذاعة والتليفزيون الوطنية الكونغولية عن عميق شكرها لمصر لكونها من أبرز الداعمين في الفترة الأخيرة للهيئة بشكل خاص وللشعب الكونغولى بشكل عام، مضيفة أن تلك الشحنة من شأنها أن تساعد فى شفاء الآلاف من المواطنين الكونغوليين الذين يترددون على العيادة.

 


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