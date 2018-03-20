صور.. مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى انقلاب سيارة نقل بالسويس







السويس- سيد نون

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى انقلاب سيارة نقل بطريق السويس-العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من قوات تأمين الطرق، بتعرض سيارة نقل للانقلاب بطريق العين السخنة.

وقال مصدر طبى، إن المصابين الاثنين فى الحادث تم نقلهم إلى المستشفى العام بالسويس ومصابين بكسور بسبب الحادث.

وقامت شرطة المرور وتأمين الطرق بإزالة آثار الحادث من طريق العين السخنة.

الحادث