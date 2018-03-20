صور.. مدارس الفرنسيسكان بأسيوط تكرم أمهات شهداء القوات المسلحة بـ"عيد الأم"

أسيوط ـ محمود عجمي

نظمت مدارس الفرنسيسكان بأسيوط، اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم أمهات شهداء القوات المسلحة تحت عنوان "أثمن هدية"، بالتزامن مع عيد الأم ونجاح العملية الشاملة سيناء 2018، وبحضور الأب لوكاس حلمي، مدير المدارس، وأسر الشهداء وأولياء الأمور ومجلس الآباء ونحو 1500طالب وطالبة.

كما تم تكريم أم الشهيد الرائد "محمد صلاح أسماعيل" وأم الشهيد المجند"رامي صفوت صبحي عطا الله" وتقديم الهدايا وشهادات التقدير، كما تم تقديم عروض من الطلاب عزف نشيد القوات المسلحة "قالوا إيه علينا ".

وقال الأب لوكاس حلمي، مدارس الفرنسيسكان بأسيوط، أننا نكرم أمهات شهداء القوات المسلحة وذلك بمناسبة عيد الأم ووفاءً لما قدموه من تضحية بأرواحهم فداءً للوطن، كما نهدف إلي غرس روح القيم والمحبة والعطاء والانتماء لدي الطلاب في المدارس وإبراز الدور الوطني والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهم ضد الإرهاب وتطهير سيناء في عملية "سيناء 2018"، وتأكيد علي أن أرواح الشهداء لن تذهب هباء بل من أجل مصر وحماية شعبها العظيم.

وأضاف الأب لوكاس حلمي، إلي أننا نحي كل أم شهيد من رجال القوات المسلحة والشرطة، لأنهم يقدمون أثمن وأغلي هدية لوطننا العزيز مصر، للدفاع عن الوطن ضد قوي الإرهاب والحفاظ علي أمن وسلامة ووحدة الوطن، داعيا المولي عزوجل أن يحفظ مصر وان ينصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حربه ضد الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار وتحيا مصر".



الاب لوكاس حلمي خلال حفل تكريم امهات الشهداء



طلاب مدراس الفرنسيسكان خلال حفل تكريم الشهداء



اسرة الشهيد محمد صلاح



شهداء القوات المسلحة



والدة الشهيد رامي صفوت



والدة الشهيد محمد صلاح



تكريم والدة الشهيد محمد صلاح



تكريم والدة الشهيد رامي صفوت