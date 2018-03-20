صور.. محمد بدر واللواء طارق علام يواصلان الجولات التفقدية للأقصر ليلا







الأقصر – أحمد مرعى

واصل محمد بدر محافظ الأقصر، جولاته المكوكية التى بدأها فى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، حيث انضم له اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر الجديد، وذلك لتفقد شوارع وميادين الأقصر لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير وإعادة تهيئة الشوارع الرئيسية وتطويرها وتمهيدها للسير والمرور وأعمال رصف الطرق وتجهيزها لخدمة السائحين،

وتفقد المحافظ ومدير الأمن شوارع المحطة وكورنيش النيل وشارع خالد بن الوليد بمنطقة العوامية، لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من مجلس مدينة الأقصر والمرور والطرق والنقل والإدارة الهندسية والأحياء وقطاعات النظافة والتجميل.

وخلال الجولة أمر محافظ الأقصر كافة أصحاب الحناطير بضرورة الالتزام والنظافة فى الموقف المواجه لكورنيش النيل، وناشدهم بالعمل بصورة طبيعية وعدم مضايقة المصريين والأجانب خلال زيارتهم لمعالم الأقصر السياحية والأثرية.



















