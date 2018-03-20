صور .. محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية بمركز أهناسيا







بنى سويف - أيمن لطفى

افتتح اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، عدد من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة أهناسيا، فى حضور النائبين على بدر ومحمد كساب عضوى مجلس النواب،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث شملت المشروعات التى تم افتتاحها، عدداً من القطاعات الحيوية، "تعليم، وطرق، وشباب ورياضة"،وذلك ضمن برنامج احتفالات المحافظة بعيدها القومى، فى إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم القرى، وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط.

واستهل المحافظ زيارته اليوم بإفتتاح مدرسة الأندلس الثانوية، بقرية قاى بتكلفة 3 ملايين و319 ألف جنيه، وتمثل المدرسة إضافة جديدة لمنظومة التعليم بالقرية، وتخدم 330 طالبا وطالبة من قرية قاى، والقرى المجاورة لها، وتفقد فصول المدرسة والتقى بعض التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس، وإطمأن منهم على سير العملية التعليمية بالمدرسة، وضرورة الاهتمام بالشباب، وغرس مفاهيم الانتماء وحب الوطن منذ الصغر، مطالباً الطلاب بالاهتمام بنظافة وصيانة المدرسة والحفاظ على مرافقها.

كما افتتح حبيب، مدرسة إبراهيم نجيب للتعليم الأساسى بقرية إبراهيم نجيب بطما فيوم، بتكلفة 2 مليون و181 ألف جنيهاً، وتضم 20 فصلاً دراسياً، ومعمل وكمبيوتر، ومكتبة ودورة مياه، وغرف مدرسين وإدارة، وتخدم المدرسة 160 طالباً وطالبة من أهالى القرية، التى تعتبر من القرى الأكثر احتياجاً.

كما افتتح المحافظ أعمال تطوير طريق قاى/باها بطول 8 .2كم بتكلفة 3 مليون و800 ألف جنيه، والذى يربط قرى "قاى،باها،وشاويش"،علاوة على مجموعة من العزب منها "محمد أمين، الصعايدة، الحملاوية"، حيث يربط هذه القرى والعزب مع طريق الفيوم الزراعى ، ويخدم 35 ألف نسمة بطريقة مباشرة، و20 ألف نسمة بطريقة غير مباشرة ،

وافتتاح طريق طما فيوم/ سدمنت الجبل "بعد إعادة رصفه وتطويره" بطول 1.5 كم، بتكلفة 2 مليون و900 ألف جنيه، ويصل عرضه من 9 إلى 10 أمتار، ويخدم قرى"سدمنت الجبل، طما فيوم،منيل غيضان، عزبة خورشيد"، ويربط مع طريق الخريجين، ويخدم 30 ألف نسمة بطريقة مباشرة، و20 ألف بطريقة غير مباشرة، وافتتاح ملعب مركز شباب سدمنت الجبل القانونى بعد تطويره وتنجيله بالنجيل الصناعى، وتعلية أسواره بتكلفة 2 مليون و450 ألف جنيهاً، ليخدم شباب عدد من القرى بالمركز



محافظ بنى سويف يفتتح عدد من المشروعات الخدمية



محافظ بنى سويف يستمع لشرح مسئول الطرق بالمحافظة



محافظ بنى سويف يفتتح مدرسة الإندلس



محافظ بنى سويف والوفد المرافق له بعد إفتتاح مدرسة الإندلس



محافظ بنى سويف يستمع لشرح أحد المسئولين بمدرسة الإندلس



محافظ بنى سويف مع الطلاب



محافظ بنى سويف أثناء حديثة للطلاب بمدرسة الإندلس