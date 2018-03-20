صور .. محافظ بنى سويف والأورمان يفتتحان إعادة أعمار قرية إبراهيم نجيب







بنى سويف :هانى فتحى

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، وقيادات جمعية الأورمان إعادة إعمار قرية إبراهيم نجيب التابعة لمركز إهناسيا غرب بنى سويف.

وأكد المهندس شريف حبيب، أن رضا المواطن هو الهدف الرئيس لمجهودات الحكومة، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مفتاح التطور والإنجاز وهى النهج الذى دعا إليه الرئيس السيسى لتكاتف وتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع، لافتاً إلى أهمية الدور الذى تلعبه جمعية الأورمان فى تطوير وتحسين الخدمات والمرافق بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية فى سبيل دعم وتنمية القرى الأشد احتياجا فى محافظات الجمهورية.

وقال أحمد عبدالمؤمن المستشار الإعلامى لجمعية الأورمان لـ"اليوم السابع"، إن المحافظ وقيادات الأورمان شهدوا احتفالية إعادة تعمير قرية إبراهيم نجيب والذى شمل إعادة تأهيل 37 منزلا وتسليم 24 مشروعا صغيرا وتسليم مساعدات زواج لـ24 فتاة يتيمة.



محافظ بنى سويف يفتتح إعادة إعمار قرية إبراهيم نجيب



محافظ بنى سويف وقيادات الأورمان



محافظ بنى سويف يفتتح إعادة أعمار قرية ابراهيم نجيب



محافظ بنى سويف والأورمان يفتتحان إعادة أعمار قرية ابراهيم نجيب



محافظ بنى سويف وقيادات الأورمان يفتتحان إعادة أعمار قرية ابراهيم نجيب



محافظ بنى سويف والأورمان يفتتحان إعادة أعمار قرية ابراهيم نجيب



محافظ بنى سويف والأورمان