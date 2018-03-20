صور.. محافظ الأقصر يقود جولات ليلية لمتابعة النظافة والمرور







الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد بدر محافظ الأقصر، فى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، جولات مكوكية بمختلف شوارع وميادين الأقصر لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير وإعادة تهيئة الشوارع الرئيسية وتطويرها وتمهيدها للسير والمرور، وأعمال رصف الطرق بعد تركيب خطوط الغاز الطبيعى، أكد خلالها على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من مجلس مدينة الأقصر والمرور والطرق والنقل والإدارة الهندسية والأحياء وقطاعات النظافة والتجميل.

وشملت جولة المحافظ التى رافقه خلالها كل من العميد صلاح المندوه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، تفقد شوارع يوسف حسن والمنشية وشرق السكة، وشارع رمسيس وشارع التليفزيون والمدينة المنورة.

وحذر محافظ الأقصر محمد بدر خلال جولته بشوارع المدينة، من انتشار الفوضى المرورية وغياب الرقابة وسوء حالة النظافة، موجها كافة الاجهزة التنفيذية بالمتابعة الدورية والمستمرة لحالة الطرق والشوارع، وتنظيم حركة السير والمرور دون عوائق، كما وجه بإزالة كافة الاشغالات والتعديات من حرم الطرق الرئيسية، وكذلك الاستغناء عن الارصفة التى لا حاجة لها بالطرق والشوارع ذات المساحة المحدودة، بما يسهل حركة المرور والسير ويمنع الاختناقات المرورية.

وكلف محمد بدر مسئولى المرور بتطبيق القانون بحزم على الجميع ومتابعة التزام السائقين بالعلامات والإرشادات المرورية فى كافة الطرق والشوارع منوها إلى ضرورة وجود متابعة دورية من قبل الأجهزة التنفيذية لكافة الطرق والمسارات المرورية لوقف إشغالات الشوارع وتحسين حركة السير والمرور داخل المحافظة السياحية.