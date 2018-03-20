صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال الحملة الطبية للكشف عن أمراض السكر والضغط







أسيوط - ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، على أهمية استمرار عمل القوافل الطبية في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض بشكل كبير من خلال تواجدها الدوري في كافة مراكز ومدن المحافظة ، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين الاجهزة المحلية ووزارة الصحة والسكان في تسيير مثل هذه القوافل.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الحملة الطبية المتمركزة بمقر إدارة التضامن الاجتماعي أمام مستشفى أسيوط العام بغرب مدينة أسيوط يرافقه كلًا من الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والدكتورة فاطة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبو غدير مستشار محافظ أسيوط للشئون الاجتماعية.

وقال محافظ أسيوط فى بيان له، إن الحملة الطبية تهدف لفحص المواطنين من أمراض السكر والضغط وفيروس سي وإنهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة للحالات المحتاجه إلى ذلك بالإضافة لتقديم التوعية الصحية مشيرًا إلى تواجد الحملة في شارع الجمهورية والنميس وميدان المحطة وميدان المجذوب ومنطقة نزلة عبداللاه وموقف الازهر للكشف المجاني على المواطنين والقيام بعمل تحاليل فيروس سي والضغط والسكر.

ووجه محافظ أسيوط مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنوية لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة والمساجد والكنائس بالمدن والقرى التي تستضيف الحملة وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة.

جدير بالذكر أن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط نجح في تخفيض المدة الزمنية لتلقي العلاج الخاص بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي “سي” من 45 يومًا في السابق حتى وصل إلى 3 أيام فقط حاليًا حيث كان عدد الحالات التي يتم علاجها في السابق 100 حاله ليرتفع في أكتوبر الماضي إلى ألف حالة شهريًا تتلقى العلاج حيث وصل إجمالي الحالات التي تلقت العلاج حتى الآن إلى 15 ألف حالة.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي أن هناك 5 مراكز بالمحافظة تم اجراء المسح الكامل لها بالنسبة لفيروس سي وهي مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج وساحل سليم والبداري حيث وصل عدد القرى التي تم فحص مواطنيها حوالي 196 قرية ووصل إجمالي عدد المفحوصين إلى 311 ألف و680 مواطن فيما بلغت الحالات الايجابية حوالي 23 ألف و262 مواطنًا بنسبة بلغت 7.5 %.

ومن جانب أخر ، أكد محافظ أسيوط ، على ضرورة شن حملات مفاجئة ودورية على كافة القطاعات الخدمية بكافة أنحاء المحافظة خاصة بالمراكز والقرى للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين وضبط ومحاسبة المقصرين والمخالفين مؤكداً على أهمية تواجد العاملين في أماكن عملهم وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة مناسبة ومراقبة السلع المعروضة بالأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة.

وأشار المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة إلى استمرار الحملات المفاجئة والدورية على الأسواق والمستودعات والمخابز ومنافذ البيع المختلفة وذلك بالتنسيق بين مديريات " التموين والصحة والطب البيطرى" ، ومباحث التموين فضلاً عن المتابعة الدورية للقطاعات الخدمية المختلفة للإطمئنان على سير العمل وتواجد العاملين بأماكن عملهم ومدى تقديم الخدمة للمواطنين.

وقال محمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، إنه تم المرور والمتابعة على الإدارة الصحية بالغنايم والوحدة الصحية بالغنايم قبلي والمركز الطبي والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية والعاملين بديوان الوحدة المحلية ووحدة الشئون الإجتماعية ومستشفى الغنايم المركزي وعمال النظافة بمدينة الغنايم مشيراً إلى تواجد العاملين بمقر عملهم والتنبيه على تلافي بعض الملاحظات التي تم رصدها بتلك القطاعات.

وأوضح فهمي إنه تم متابعة بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين من خلال سيارتي محاربة الغلاء "الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة ، وتحيا مصر التابعة لوزارة التموين ، ومحافظة أسيوط" مشيراً إلى توزيع ما يصل إلى 32 ألف و150 إسطوانة بوتاجاز" مستودعات أهلية أو شركة بوتاجازكو" بإشراف مباشر ومستمر من مفتشي التموين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم أن جاري تمهيد بعض الطرق بمعرفة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة استعدادًا لأعمال الرصف بالغنايم ضمن الخطة الموحدة للعام 2017/2018 حيث تم وضع تربة زلطية بطريق المدفن الصحي لافتا إنه تم ترخيص عدد 176مركبة توك توك حتى الآن وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 124مركبة آخرى غير مرخصة بـ(الغنايم ، قرية العزازية ، قرية دير الجنادلة) كما تم إصدار 23 رخصة مباني ومحلات وتركيب 8 من المرافق (كهرباء ومياه) فضلاً عن تحرير 6محاضر إشغالات وتكليف قسم الإشغالات بتكثيف الحملات لرفع جميع الإشغالات بالمركز وتحرير مخالفات للمخالفين.

كما أكد المهندس ياسر الدسوقي ، على استمرار الحملات التموينية بالتنسيق بين مباحث التموين ومديرية التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء المراكز والاحياء بجميع قرى ومراكز المحافظة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة في المحلات والأسواق وتحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات .

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط ،إنه تم تشكيل حملة تموينية بالإشتراك مع إدارة تموين ديروط ومباحث تموين الشمال وإدارة الطب البيطرى تحت مظلة من قوات الأمن بديروط للمرور على الأسواق ومحال اللحوم بمركز ديروط.

وأوضح رئيس مركز ومدينة ديروط ، أن الحملة أسفرت عن ضبط 110كيلو لحوم بلدية معروضة للبيع للجمهور مذبوحة خارج السلخانه ، وغير صالحة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 516 لسنة 1986 حيث تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات لعرضها على النيابة.



محافظ أسيوط يتفقد أعمال الحملة الطبية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الحملة الطبية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الحملة الطبية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الحملة الطبية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الحملة الطبية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الحملة الطبية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الحملة الطبية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الحملة الطبية



