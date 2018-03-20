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صور.. محافظة أسوان تكرم الأمهات المثاليات فى عيد الأم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:53 م
صور.. محافظة أسوان تكرم الأمهات المثاليات فى عيد الأم جانب من الاحتفالية





أسوان – عبد الله صلاح
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نظمت محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، احتفالية، بمناسبة عيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات لهذا العام، بحضور اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان.

بدأت فعاليات الاحتفالية، التى حضرها العميد أشرف ماهر، قائد قطاع أسوان العسكرى والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعرض فنى لفرقة الموسيقى العربية، وعرض تقديمى لقصص كفاح الأمهات المثاليات المكرمات، وكلمة لمحافظ أسوان، ومقرر المجلس القومى للمرأة، الدكتورة هدى مصطفى، وتكريم الأمهات المثاليات.

واختارت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان، 7 سيدات ضمن المكرمات فى احتفالية الأم المثالية، بالإضافة إلى أمهات وزوجات شهداء القوات المسلحة والشرطة، علاوة على الأم العاملة والأم المثالية وأم معاقة لأولاد طبيعيين وأم طبيعية لأولاد معاقين.

وأكد محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن السيدات السبع اللاتى تم اختيارهن للأمهات المثاليات هذا العام، ضمن 17 سيدة تقدمت بقصص كفاحهن لمديرية التضامن الاجتماعى بمدينة أسوان، خلال الفترة من 8 يناير وحتى 8 فبراير الماضى، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة معتمدة من محافظة أسوان برئاسة مدير مديرية التضامن، واختارت الأمهات المثاليات وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن السيدات اللاتى تم اختيارهن انطبقت عليهن الشروط من حيث السن الذى لا يقل عن 45 سنة، ودرجة التعليم من ناحية معرفتها بالقراءة والكتابة، ومؤهلات الأولاد تكون عليا، ولا يقل عدد أولادها عن ثلاثة، إلا أن الشرط الأخير تم استثناء أسوان منه باعتبارها محافظة حدودية.

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

حضور الاحتفالية
حضور الاحتفالية

 

مدير التضامن بأسوان
مدير التضامن بأسوان

 

الأمهات المثاليات
الأمهات المثاليات

 

محافظ أسوان وقائد القطاع العسكرى
محافظ أسوان وقائد القطاع العسكرى

 

مدير عام الإذاعة يقدم الاحتفالية
مدير عام الإذاعة يقدم الاحتفالية

 

حضور الاحتفالية
حضور الاحتفالية

 

القيادات الدينية والتنفيذية
القيادات الدينية والتنفيذية

 

محافظ أسوان
محافظ أسوان

 

قاعة عروس النيل
قاعة عروس النيل

 

 


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