صور.. ماراثون لـ140 طالبا وطالبة من الموهوبين والداون بكفر الشيخ

شهد استاد كفر الشيخ الرياضى، ماراثون لـ140 من الطلاب الموهوبين والداون "من ذوى الاحتياجات الخاصة" بتعليم كفر الشيخ بناءَ على توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبحضور العميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى للمحافظة، وقيادات الرقابة الإدارية، وصلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وهناء شهاب وكيل المديرية وعبدالله دراز مدير إدارة التربية الخاصة، ورحاب رشاد مدير إدارة الموهوبين .

وشارك العميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى للمحافظة، الطلاب والطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة السباق ممسكاً بأيديهم فى حالة من الحب والود بين وكيل الوزارة ووكيلة المديرية .

وقال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الماراثون جاء بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار عام 2018م عام ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الاحتفال باليوم العالمى بمتلازمة داون،21 مارس من كل عام، مؤكداً أنه تم تنظيم مسابقة للجرى لجميع الطلاب الداون، سيندروم من مدارس التربية الفكرية والدمج التعليمى بالاشتراك مع الطلاب الموهوبين للمشركة سوياً كفريق وأحد.

وأضافت هناء شهاب، وكيل المديرية، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من المسابقة التوعية بمتلازمة داون، والدمج بين الطلاب فى المتلازمة وطلاب التعليم العام، مما يساعد على تنمية مهارات وقدرات الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم خلال المجتمع .

وأضافت رحاب رشاد مدير إدارة الموهوبين بكفر الشيخ، أنه شارك فى الماراثون 140 طالباً وطالبة من الموهوبين والداون من المدارس الفكرية والدمج التعليمى والموهوبين من إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، مؤكدة أن المسابقة نفذت بإشراك طالب موهوب مع طالب داون فى المسابقة جنباً إلى جنب كفريق وأحد داخل السباق، مشيرة إلى أنه تم توزيع تشيرتات ووجبات وورود على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم توزيع 7 كؤوس على 7 مدارس لمشاركتهم فى المسابقة.



المستشار العسكرى يشارك ذوى الاحتياجات الخاصة الماراثون باستاد كفر الشيخ



توزيع الكؤوس على طلاب الداون



ماراثون الجرى



جانب من الماراثون



وكيل الوزارة ووكيلة المديرية



جانب من الحضور ومتابعة الرقابة الإدارية



وكيل الوزارة وطلبة من ذوى الاحتياجات الخاصة



توزيع الكؤوس



وكيل الوزارة يتابع المسابقة



وكيل الوزارة ووكيلة المديرية يتابعان السباق



توزيع الجوائز