صور.. مؤتمر طلابى حاشد بشبرا الخيمة لدعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية

كتب محمد حجازى

نظم المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات بشبرا الخيمة، مؤتمرا طلابيا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

بدأ المؤتمر، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام الجمهورى، والأغانى والوطنية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من أبطال الجيش والشرطة.

قال الدكتور جابر الشعراوى عميد المعهد العالى للنظم والمعلومات بشبرا الخيمة، أن المرحلة الحالية التى تعيشها مصر من أزهى العصور، ويجب أن يرى العالم هذا المشهد الديمقراطى، فالانتخاب حق مكفول لكل مواطن وعليه ألا يتنازل عنه، وتنبيه الشعب بعدم الالتفات إلى الدعوات السلبية التى يطلقها البعض وقد أعطى أبناء مصر فى الخارج درسا للجميع فى الوطنية والانتماء، وخرجت طوابير طويلة للإدلاء بصوتها.

وأشار جابر الشعراوى إلى أنه يجب أن يعى المواطنون أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والتى تلقى بتأثيرات إيجابية على الوطن بأكمله، مشيرا إلى أن مصر تشهد طفرة اقتصادية تؤتى ثمارها نتيجة الاستقرار والأمان، وجزء من الاستقرار هو المشاركة فى الانتخابات التى تؤكد أن الشعب المصرى يعى أهمية المرحلة الحالية، والانتخابات تؤكد تطابق المسار السياسى مع فكر تثبيت أركان الدولة.

وأضاف، أن المشاركة فى حد ذاتها تعبر عن اهتمام الشعب بالوطن، وكما أبهرنا العالم بالانجازات الاقتصادية، يجب أن نظهر للعالم أن الشعب المصرى حريص على وطنه ويشارك فى الحياة السياسية، مضيفا أنه بغض النظر عن اختيارات الناخبين، فالمشاركة بكثافة تعزز من الاستقرار وترسخ أركان الدولة وتمنح الوطن قوة داخلياً وخارجياً، فالانتخابات أحد الاستحقاقات المرحلة التى عملنا على تثبيتها عقب 30 يونيو.

ومن جانبه، طالب الدكتور علاء خليفة رئيس مجلس إدارة المعهد، ضرورة المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، من أجل نجاح التجربة الديمقراطية الوليدة التى تشهدها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو واستكمال ما تحقق من انجازات اقتصادية وسياسية وتنموية فى تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.

وأضاف، أن الدعوات للمقاطعة السلبية هى دعوات مرفوضة وبائسة، وتتعارض مع كل المبادئ الديمقراطية، وتأتى فى إطار مصادرة حق الأغلبية فى ممارسة حقها المشروع فى المشاركة السياسية الفعالة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح، أنه من المهم إدراك حجم المخاطر التى تهدد كيان الدولة المصرية فى هذا التوقيت، والتأكيد على أن المشاركة هى رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج، ويسعى إلى إشعال الفوضى والفتنة فى وقت شديد الحساسية تمر به جميع دول المنطقة بلا استثناء.

موضحاً، أن الأغلبية الكاسحة من المواطنين تدرك أبعاد تلك المخططات ومن يقف وراءها من أعداء الخارج والداخل، ولن تتخلى تلك الأغلبية عن دورها الوطنى فى مساندة مسار الإصلاح السياسى من خلال المشاركة بفعالية فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الدور الوطنى العظيم الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة فى دحر الإرهاب الأسود ومواجهته بكافة السبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد متولى وكيل المعهد على أهمية مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأثير ذلك فى دعم الدولة، وشدد على أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على كل مصرى ومصرية، وأن المشاركة ضرورة ليس فقط من أجل انتخاب الرئيس المقبل لمصر، ولكن تلك المشاركة ضرورة من أجل استكمال التجربة الديمقراطية، فنحن لا نريد العودة إلى الوراء، وانصراف المواطنين عن المشاركة يصب فى مصلحة الراغبين فى تعطيل مسيرة البلاد.

جاء ذلك، بحضور الدكتور صلاح الشريف، و الدكتور نور الدين رمضان، والدكتورة هدى عبد الدايم، والدكتور محمود أحمد إبراهيم، و الدكتور علاء قنديل، والدكتور عصام سعيد وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالمعهد، و لفيف من رجال الدين والسياسيين والتنفيذين و الصحافة والإعلام والتعليم العالى و الطلاب.