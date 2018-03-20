صور.. مؤتمر صحفى بالداخلية لبحث نتائج تدريب الكوادر الشرطية الأفريقية







كتب محمود عبد الراضى

أقامت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور قيادات أمنية من إيطاليا، لبحث نتائج البروتوكول الذى وقعته مصر مع إيطاليا بشأن الاستفادة من خبرات الشرطة المصرية فى مجال التدريب للكوادر الشرطية الأفريقية بتمويل من الاتحاد الأوروبى وإيطاليا.



جانب من المؤتمر الصحفى

ووقعت وزارة الداخلية، بروتوكول تدريبى مشترك مع وزارة الداخلية الإيطالية، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، حيث يتم تمويل البرتوكول بتمويل مشترك "إيطالى وأوروبى".



فعاليات المؤتمر

ووفقاً للبروتوكول، يتم تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.