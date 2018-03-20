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الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:27 م
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صور.. مؤتمر حاشد لقبيلة السماعنة بقنا لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:45 م
صور.. مؤتمر حاشد لقبيلة السماعنة بقنا لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية جانب من المؤتمر





قنا - هند المغربى - وائل محمد
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نظمت قبيلة السماعنة بقرية الكعيمات، بأبو تشت، برعاية اللواء أبوالوفا رشوان، مؤتمرًا جماهيريا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، واللواء خالد خلف الله واللواء عصام بركات وفتحى قنديل حمزة أبوسحلى، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وممثلين عن الأزهر والكنيسة.

 

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة العمدة على رشوان "عمدة قرية الكعيمات"، والذى أكد أن المؤتمر جاء استمرارا للدعم الشعبى للرئيس السيسي من جميع قبائل مركز أبوتشت، ومن أجل استكمال مسيرة البناء والإنجازات التى حققها على المستوى الداخلى والخارجى.

 

ومن جانبه قال الكاتب مصطفى بكرى "عضو مجلس النواب": إن ثورة رجال "30 يونيو" بقيادة الرئيس السيسي والتى قضت على جماعة الإخوان، أعادت الوطن لأحضان شعبه، ورد الشعب الجميل باختيار السيسى رئيسًا للبلاد.

 

وأضاف بكرى، أن الرئيس السيسي استطاع خلال الفترة الأولى إقامة العديد من المشروعات العملاقة والإنجازات فى كافة المجالات، كما أنه قام بعمليات الإصلاح الاقتصادى التى راهن فيها على الشعب فى قوة تحمله حتى يحصد المواطن نتائج صبره، والآن العالم يحسد مصر على الاكتشافات الجديدة التى سوف تحول مصر إلى مركز مهم للطاقة فى الشرق الأوسط.

مؤتمر حاشد لقبيلة السماعنة بقنا (1)
 

 

مؤتمر حاشد لقبيلة السماعنة بقنا (2)
 

 

مؤتمر حاشد لقبيلة السماعنة بقنا (3)
 

 

مؤتمر حاشد لقبيلة السماعنة بقنا (4)
 

 

مؤتمر حاشد لقبيلة السماعنة بقنا (5)
 

 

مؤتمر حاشد لقبيلة السماعنة بقنا (6)
 

 


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