صور.. مؤتمر حاشد لتأييد السيسي بمدينة السلوم بحضور قبائل المنطقة







مطروح – حسن مشالي

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة السلوم غربى مرسى مطروح بنحو 220 كليو متر، اليوم، الثلاثاء، للإعلان عن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة النائب مهدى العمدة، عضو مجلس النواب، وأعضاء حملة كلنا معاك من أجل مصر بمطروح، وعدد من العمد والمشايخ والعواقل والقيادات الشعبية بمحافظة مطروح وحشد كبير من أهالى برانى، الذين أعلنوا دعمهم للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية.

وأكد النائب مهدى العمدة، خلال كلمته، أن دول المنطقة سقطت ودمرت ولم يتبق إلا مصر بفضل بسالة جنودنا الأوفياء من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، الذين قدموا الغالى والنفيس فى سبيل أن ننعم بالأمن والأمان، وهما سلعة غالية ندفع ثمنها من دماء الرجال من ابناء القوات المسلحة، مؤكدا أن مصر الآن فى حرب ضروس مع عدو غير معلوم، بخلاف ما كان يحدث على مر التاريخ بأن يحارب جيشا ضد جيش آخر، ولكن الآن نحارب خفافيش الظلام، ونحارب عدو مدعوم من الداخل ومن الخارج، ولكن مع يقظة الشعب المصرى ستظل مصر باقية بإذن الله.

وقال "العمدة" نحن على موعد أيام 26، 27، 28 من مارس الجارى لكى نرد الجميل، لتراب هذا الوطن، ولرجال القوات المسلحة اللذين نتضامن معهم جميعاً فى حماية ثغور المنطقة الغربية، التى لم يأتى منها إلا كل خير، ونحن على العهد باقون لحماية ثغرات حدود مصر الغربية جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، والوقوف مع الدولة وخلف الرئيس، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

وطالب الشيخ محمد عيسى رئيس مجلس عمد واشايخ مطروح فى كلمته، المواطنين بالمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليساهم أبناء مطروح بقوة فى بناء دولتهم بالمشاركة السياسية، مشيرا إلى أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترة رئاسية ثانية ضرورة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى بدأها، وشدد على أن تكون أيام الانتخابات عرسا ديمقراطيا، وعلى أن يكون أبناء مدينة السلوم أكثر حضوراً وحشدا للتصوت فى الانتخابات الرئاسية.



مؤتمر حاشد لتأييد السيسي بمدينة السلوم الحدودية



مؤتمر حاشد لتأييد السيسي بمدينة السلوم الحدودية



مؤتمر حاشد لتأييد السيسي بمدينة السلوم الحدودية