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صور.. مؤتمر حاشد بمدينة "دهب" لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:21 ص
صور.. مؤتمر حاشد بمدينة "دهب" لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية مؤتمر حملة من اجل مصر بدهب" لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمر حاشد بمدينة دهب لدعم الرئيس السيسى، بحضور عطية موسى عضو مجلس النواب عن مدن خليج العقبة، والشيخ ناصر أبو بريك، من مشايخ وعواقل دهب، والشيخ حسين موسى الأصهب وبعض أعضاء حملة كلنا معاك من أجل مصر، ومشايخ وعواقل وبدو مدينة دهب، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين.


بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقه حداد على أرواح الشهداء، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تحدث المشاركون فى المؤتمر الجماهيرى، عن ضرورة النزول والحشد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ضوء الانجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال الفترة الرئاسية الأولى، فضلا عن المشروعات القومية مثل شبكة الطرق والكبارى وقناة السويس الجديدة، وغيرها، واستعادة مكانة مصر على المستوى الدولى، بهدف توصيل رسالة للعالم أجمع بشأن قدرة الشعب المصرى على دعم رئيسه والحفاظ على الاستقرار والعبور إلى المستقبل.


وأكد عطية موسى عضو مجلس النواب بخليج العقبة دعمه الكامل للرئيس السيسى كما أعلن تأييد وإعلان أبناء جنوب سيناء بالكامل دون تفرقة بين بدو وحضر دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة لما شهدته جنوب سيناء من إنجازات واضحة وملموسة يشهد بها الجميع.

 

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