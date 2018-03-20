صور.. مؤتمر حاشد بقصر ثقافة الإسماعيلية لتأييد الرئيس السيسي







الإسماعيلية – جمال حراجى

شارك عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية، فى مؤتمر جماهيرى حاشد مساء اليوم، الثلاثاء، بقصر ثقافة الإسماعيلية لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، تحت عنوان أنزل شارك، صوتك لمصر بكرة، وبصوتك أحميها، وبحضور المخرج الكبير محمد فاضل، وأسامة إبراهيم رئيس نادى روتارى العبور ونائب مدير أسواق المال بالمصرف العربى.

وحضر المؤتمر المهندس عبد الله الزغبى السكرتير المساعد للمحافظة نائبا عن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، والنائب سامى هاشم والنائبة أمال رزق الله وعدد من القيادات الدينية من الأزهر والكنيسة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وتم عرض فيلم وثائقى عن مصر فى 7 سنوات بداية من حالة الإحتقان أثناء حكم مبارك مرورا بأحداث ثورة 25 يناير وفترة حكم الإخوان وفترة الرئيس السيسي.

وأكد النائب سامى هاشم ممثلا عن النائب محمود عثمان رئيس مؤسسة عثمان أحمد عثمان الخيرية، على أن المؤسسة وجميع شركات عثمان أحمد عثمان تدعم الرئيس السيسى، مطالبا الجماهير بضرورة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية، والنزول بكثافة إلى لجان الإنتخابات، لرد الجميل للرئيس السيسى، وإستكمالا لحالة الاستقراروالأمن التى شهدتها البلاد خلال الفترة الرئاسية الأولى.

وأوضح الإعلامى نائل نبيل رئيس مؤسسة الإبداع والتنمية أن فكرة المؤتمر هو دعم مصر من خلال المشاركة الإنتخابية، والتأكيد على أهمية النزول إلى اللجان والإدلاء بالأصوات لصالح إستقرارمصر، والحفاظ على حالة الاستقرار التى وصلت إليها مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة من حكم الرئيس السيسي.

وقدمت فقرات المؤتمر الإعلامية منال مدبولى الأمين العام لمؤسسة الإبداع والتنمية والمذيعة بالقناة الرابعة، وتضمن المؤتمر عدد من الفقرات الفنية والأغانى الوطنية بحضور كبير من جماهير الإسماعيلية.



جانب من ضيوف المؤتمر



سيدات الإسماعيليه يشاركن فى المؤتمر



فتيات يقمن بتنظيم المؤتمر



أثناء السلام الوطنى



جانب من الجمهور



عدد من جمهور الإسماعيلية فى المؤتمر