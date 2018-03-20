صور..لبيك اللهم لبيك.."اليوم السابع" يرصد فرحة الفائزين بالحج بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

سجود شكر وتلبية الإحرام "لبيك اللهم لبيك"، هاكذا استقبل الفائزون بقرعة الحج نتيجة القرعة.. ربنا أكرمنى ولبى دعائى بحج بيت الله الحرام" كلمات قالتها عفاف على إبراهيم، أحد الفائزين بقرعة الحج بمحافظة الإسكندرية، عقب الإعلان رسميا عن نتائج القرعة، ولم تكتف بذلك بل سجدت شكراً لله على تلبية دعائها لأداء مناسك الحج .

التقى " اليوم السابع" بالفائزين فى قرعة الحج 2018 من محافظة الإسكندرية، ومنهم عفاف على إبراهيم من دائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية .

وتقول "تقدمت بأوراقى لقسم شرطة العطارين للتقديم عبر منفذ وزارة الداخلية، واستقبلت أوراقها نجاة العزازى وهى سيدة قبطية قامت بتسهيل كافة الإجراءات لها، وكانت أول من استقبلها بالتهنئة بعد الإعلان عنها من خلال مسئول وزارة الداخلية ".

وأضافت أنها تقدمت لقرعة الحج 4 مرات على التوالى، ولكنها لم توفق وتم قبولها فى عام 2018 ، موضحة أنها كانت تدخر أموالاً شهرياً لكى تدفعها فى أداء مناسك الحج هذا العام ، وأشارت إلى أنها ربة منزل ولديها 3 أبناء متزوجين ولم يتبق لها سوى أداء فريضة الحج وهو حلم حياتها.

ولم تختلف مشاعر فوزية محمد بركات ومحمود صقر الزوجين الفائزين بالقرعة، و الممزوجة بالفرحة والسعادة لرؤية بيت الله الحرام ، والفائزان بحج القرعة بدائرة قسم شرطة باب شرقى وسط الإسكندرية فهما يبلغان من العمر 60 عاماً ، قررا أن يحجا إلى بيت الله الحرام، بعد خروج الزوج على المعاش بعد حصوله على مكافأة نهاية الخدمة، فقرر أن يهديها إلى زوجته ليسافرا معاً إلى حج بيت الله هذا العام.

وتقول فوزية محمد بركات، إنها توجهت إلى قسم الشرطة لكى تقدم أوراقها إلى حج القرعة هذا العام بعد أن اقترح عليها زوجها بالتقدم بالأوراق، موضحة أنه رفض أن يذهب لسماع نتيجة القرعة خوفاً من عدم قبول الأوراق، وظل يدعى الله ويصلى فى المنزل ولكنها أبشرته بالنتيجة بأنهما من بين الفائزين فى حج القرعة.

وأضافت أنها فور سماع اسمها واسم زوجها انتابتها حالة من السعادة والفرحة، وقامت بالاتصال بزوجها وقالت له "ربنا استجاب دعانا وهنحج سوا".

وأشارت إلى أنها لديها 5 أبناء جميعهم متزوجون ولم يتبق لها إلا أن تذهب للحج، مؤكدة أنها تقدمت بطلبات العام الماضى ولكنها لم توفق وهذا العام الثانى لتقديمها الأوراق لحج القرعة بمديرية أمن الإسكندرية.

وفى نفس السياق، تصادف إعلان نتيجة حج القرعة بقرب احتفال عيد الأم فى 21 مارس ولم يبخل محمد مصطفى أن يقدم هدية لوالدته بحج بيت الله الحرام، حيث قدم لها فى حج القرعة هذا العام وتم قبول أوراقها ليستقبل الخبر بالدموع والدعاء والاتصال بها تليفونيا ليبشرها بانها ستحج هذا العام .

وكانت قد أعلنت اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، نتيجة حج القرعة لمن تقدم بالمحافظة ووصل عددهم 1659تأشيرة حج و 186 تأشيرة مخصصة لكبار السن ليكون الإجمالي عدد التأشيرات 1845 تأشيرة بالمحافظة. بينما بلغ إجمالى المتقدمين 10778 طلب، وبلغت التأشيرات الاحتياطية 461 تأشيرة.

وأكد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية ، أن التسهيلات التى قدمتها وزارة الداخلية للحجاج فى التقديم لقرعة الحج تأتى فى إطار حرص الوزارة لمساعدة المواطنين وخدمة الشعب لأداء الفريضة .

وأضاف خلال اعلان النتائج، أن الهدف من تنظيم حج القرعة هو توجيه رسالة للعالم أن الشعب والشرطة نسيج واحد والتى ستظل دائما فى خدمة الشعب وتقديم لهم التسهيلات فى أداء مناسك الحج سنوياً.



الحاجة عفاف فور سماعها قبولها بحج القرعة



الفائزة فى حج القرعة مع السيدة القبطية



الفائزة فى حج القرعة



الحاجة عفاف فور إخبار أسرتها بفوزها