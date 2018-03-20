صور.. "كلنا معك" تنظم أكبر مؤتمر شعبى لدعم السيسى فى الانتخابات بالخارجة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نظمت حملة كلنا معك من أجل مصر بالوادى الجديد، أكبر مؤتمر شعبى بمقر الصالة المغطاة بمدينة الخارجة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية، والشعبية ومديرى العموم.

كما حضر المؤتمر نواب البرلمان عن محافظة الوادى الجديد، ومديرى قطاعات الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وممثلين لكنيسة العذراء مريم بالخارجة وقيادات من الأوقاف والازهر الشريف ومشاركة اتحاد العمال والجمعيات الاهلية بالمحافظة .

وقال الدكتور محسن عبد الوهاب منسق عام "كلنا معاك من أجل مصر"، إن الحملة تكثف من عقد مؤتمراتها اليومية لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات، والتأكيد على الخروج والتصويت لصالح الرئيس بعيدا عن الشعارات غير الفاعلة حيث تحرص الحملة على استكمال دورها بدعم الرئيس وتحفيز المواطنين على الخروج الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم لصالح الرئيس السيسى .



جانب من المؤتمر



الصالة المغطاة بالخارجة



مشاركة كبيرة من الحاضرين



دعم الرئيس السيسى بالخارجة



تحفيز المواطنين على الخروج فى الانتخابات



مشاركة كبيرة من أهالى الخارجة



جانب من القيادات الشعبية والتنفيذية